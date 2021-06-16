Треть россиян призналась в экономии на еде

Почти треть опрошенных Центром изучения потребительского поведения Роскачества (опрос есть в распоряжении «Ленты.ру») россиян призналась в экономии на еде.

Об экономии на еде во время пандемии коронавируса рассказали 32 процента опрошенных. В качестве главной причины они назвали рост цен. 59 процентов отметили, что начали тратить на продукты питания больше денег.

Еще 27 процентов рассказали, что не следят пристально за тратами на еду, но, скорее всего, за время пандемии коронавируса они выросли. Только 20 процентов опрошенных отметили, что не заметили изменений. Семь процентов в последние месяцы тратят на продукты питания меньше.

Среди конкретных продуктов, на которых чаще всего экономят респонденты, назывались алкогольные напитки (49 процентов), колбасные изделия (47 процентов) и деликатесы (43 процента).

Меньше всего опрошенные россияне экономят на фруктах (12 процентов), молочной продукции (11 процентов) и овощах (девять процентов).