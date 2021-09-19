Россияне назвали лучшую продолжительность отпуска

Многие россияне начали все чаще мечтать о длительном отпуске, рассчитанном на месяц и более. По мнению 30 процентов респондентов, это лучшая продолжительность перерыва от работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги исследования сервиса SuperJob.

Таким образом, треть опрошенных посчитали отпуск в четыре недели самым идеальным, чтобы успеть отдохнуть от работы. При этом 23 процента россиян заявили, что им необходимо еще больше времени. РБК отмечает, что в 2019-м доля желающих уйти в длительный отпуск составляла всего 15 процентов. Предполагается, что на такой рост числа повлияла пандемия COVID-19.

SuperJob проводил исследование в разных регионах страны в период с 14 по 16 сентября. За это время было опрошено всего около 1,6 тысячи человек. Участие в опросе приняли работающие на предприятиях и в компаниях россияне старше 18 лет.