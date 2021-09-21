Звезда «Чудаков» умерла от осложнений диабета

Умерла актриса и интернет-звезда Пэтти «Богиня» Перес. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на дочь артистки.

Отмечается, что Перес скончалась от осложнений, связанных с диабетом первого типа, от которого она страдала с рождения. Смерть наступила 17 сентября после отказа почек. Актрисе было 57 лет. У нее остались четверо детей, мать и внуки.

Пэтти Перес была известна по участию в таких фильмах, как «Чудаки 2» и «Чудаки 2,5». В сборниках розыгрышей и трюков необычайно грузная женщина играла саму себя. Так, она садилась на одного из каскадеров команды «Чудаков» Джейсона «Кроху» Акунью и полностью скрывала 123-сантиметрового мужчину своим телом.

Кроме того, она снималась в документальном проекте «Мой большой толстый фетиш». В фильме также рассказывалось о том, как Перес и другие полные женщины садились на мужчин, которые им за это платили.