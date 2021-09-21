Анестезиологу дали шесть лет колонии за операцию по ринопластике

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы врача-анестезиолога столичной клиники пластической хирургии «Сфера» Льва Хитрина и к двум годам заключения медсестру этого же учреждения Ларису Савельеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые провели операцию по ринопластике пациентке Каролине Саргисян с нарушениями, в результате чего она получила увечья. Врачи признаны виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Они взяты под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевшей, предъявленные ею к персоналу.

Саргисян обратилась в «Сферу», желая «подправить носик» и убрать мешки под глазами. Однако она получила сильнейшую аллергическую реакцию — отек Квинке, перелом клиновидной кости черепа и другие повреждения.

Хирург Геворг Степанян, проводивший операцию, скрылся в 2020 году после того, как Басманный суд не продлил ему арест, уточняет BFM. Директор клиники Гульнара Шах 9 марта была осуждена Симоновским судом столицы на один год и десять месяцев лишения свободы.

Хитрин и Савельева до «Сферы» работали в другой клинике пластической хирургии «Меланж», где от сепсиса умерли три пациентки.