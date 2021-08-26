Россия
 
Последние новости
Украина потребовала у США и Германии новый контракт с «Газпромом»
В ехавшем из Анапы российском поезде умерла 13-летняя девочка
Азербайджанские военные зашли на армянский полицейский пост
Карпину предcказали неудачи в ближайших матчах сборной России
Пенсионеры нашли в саду похожее на сушеную змею загадочное существо
Китай пообещал «делиться экономическим пирогом» с населением
Итальянские спецслужбы уточнили информацию об обстреле самолета в Кабуле
Назван лучший смартфон для школьника
В России оценили исследование аргентинских ученых об эффекте «Спутника V»
Десантник США в кресле на фоне Ил-76 в Кабуле насмешил пользователей сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Гибель россиянки во время ринопластики назвали случаем «1 на 200 тысяч»

Смерть петербурженки во время ринопластики могла наступить из-за генетической болезни
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Гибель петербурженки в одной из пластических клиник могла случиться во время операции из-за генетической болезни. Это редкий случай — 1 на 200 тысяч. Такую причину смерти россиянки назвал генеральный директор медучреждения Александр Ефремов в интервью «Пятому каналу».

Он рассказал, что пациентка хотела исправить форму носа. Она прошла все анализы и процедуры и была допущена к операции, которую выполняли высококвалифицированные врачи с 20-летней практикой.

«Все проходило нормально, планово. Во время операции у пациента произошел резкий скачок температуры. Это генетическая особенность», — уточнил Ефремов.

По данным регионального следственного управления СК, в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Гендиректор клиники добавил, что ведомство не стало закрывать клинику, но ее работу приостановили.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 31-летняя женщина скончалась во время пластической операции на лице. Как уточнили в СК, операцию проводили в одной из клиник, расположенных в Центральном районе города.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Предыстория: Россиянка скончалась во время операции по пластике лица
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Девушка умерла во время пластической операции в Волгограде
Жительница Рязани умерла во время пластической операции
В Краснодарском крае врачи скрыли от полиции смерть трехлетнего пациента