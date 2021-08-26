Гибель россиянки во время ринопластики назвали случаем «1 на 200 тысяч»

Гибель петербурженки в одной из пластических клиник могла случиться во время операции из-за генетической болезни. Это редкий случай — 1 на 200 тысяч. Такую причину смерти россиянки назвал генеральный директор медучреждения Александр Ефремов в интервью «Пятому каналу».

Он рассказал, что пациентка хотела исправить форму носа. Она прошла все анализы и процедуры и была допущена к операции, которую выполняли высококвалифицированные врачи с 20-летней практикой.

«Все проходило нормально, планово. Во время операции у пациента произошел резкий скачок температуры. Это генетическая особенность», — уточнил Ефремов.

По данным регионального следственного управления СК, в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Гендиректор клиники добавил, что ведомство не стало закрывать клинику, но ее работу приостановили.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 31-летняя женщина скончалась во время пластической операции на лице. Как уточнили в СК, операцию проводили в одной из клиник, расположенных в Центральном районе города.