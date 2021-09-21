В России анонсировали начало борьбы с теневой занятостью

Минтруд подготовил проект плана по борьбе с теневой занятостью, который предполагает ее выявление и последующую легализацию. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

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Под ее руководством прошло заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем представленный ведомством документ предложили доработать, чтобы потом согласовать его с ответственными ведомствами.

В том числе обсудить его надо с полпредами президента России в федеральных округах, государственными внебюджетными фондами и организациями. Выработать подходы в борьбе с теневой занятостью предложил президент страны Владимир Путин.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила о резком росте неформальной занятости (более широкое понятие, чем теневая занятость) в стране. Количество участников такого сегмента экономики выросло до 15 миллионов человек, что на 11,5 процента больше, чем в прошлом году.

Сильнее всего проблема проявляется в бедных регионах, например, в республиках Северного Кавказа и других южных регионах. В Ингушетии и Чечне в неформальном секторе задействовано более половины всех работников.