Неформальная занятость в России резко выросла

Во втором квартале текущего года в России количество работников, занятых в неформальном секторе экономики, резко выросло, приблизившись к 15 миллионам человек. Это на 11,5 процента больше, чем в прошлом году в тот же период. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

К таким работникам, по методологии Росстата, относятся нанятые физическим лицом или трудящиеся на предприятии, которое не имеет статус юридического лица. То есть в них попадают самозанятые и индивидуальные предприниматели, в том числе репетиторы, няни, водители, повара и другие специалисты, работающие вне корпоративного сектора.

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Неформальный сектор отличается от теневой экономики, поскольку деятельность таких предприятий не обязательно связана с уклонением от налогов. Кроме того, в нем трудовые отношения могут оформляться официально.

Нынешний рост в годовом выражении связан со снижением количества коронавирусных ограничений, отмечается в исследовании. Однако общий тренд заключается все же в сокращении неформальной занятости, по привлекательности которого сильно ударила практически полное отсутствие господдержки.

При этом выбор работы без обязательств прямо связан с уровнем официальных доходов в регионе и безработицей. Сильнее всего эффект проявляется в республиках Северного Кавказа и других южных регионах. Так, в Ингушетии и Чечне в неформальном секторе задействовано более половины всех работников.

В конце прошлого года эксперты РАНХиГС подсчитали, что в теневом секторе российского рынка труда заняты 28 процентов всех сотрудников. Речь шла о полной и частичной занятости.