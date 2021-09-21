Байден рассказал о способе решения израильско-палестинской проблемы

Американский президент Джо Байден выступил с предложением относительно возможного решения израильско-палестинской проблемы. Он рассказал о способе, который считает наиболее приемлемым, во время сессии Генассамблеи ООН, цитату приводит Reuters.

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По мнению президента, принцип «два государства для двух народов» лучше всего решит конфликт, который длится уже более 70 лет. «Решение о создании двух государств — лучший способ сохранить будущее Израиля как демократического еврейского государства», — убежден политик.

Формула «два государства для двух народов» предполагает, что конфликт получится урегулировать после того, как будет образовано суверенное государство Палестина. Такую позицию часто критикуют в том числе израильские и палестинские политики. При этом Байден убежден, что она не повредит ни одной из сторон.

После того как в 1948 году было образовано государство Израиль, в регионе регулярно происходят вооруженные конфликты, несколько раз перераставшие в полномасштабные войны с участием других стран. Последнее обострение между палестинцами и израильтянами было в мае 2021 года. В результате эскалации конфликта в течение 11 дней и взаимных обстрелов по меньшей мере 260 человек были убиты в секторе Газа, 13 — в Израиле.