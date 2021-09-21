Байден рассказал о способе решения израильско-палестинской проблемы

Американский президент Джо Байден выступил с предложением относительно возможного решения израильско-палестинской проблемы. Он рассказал о способе, который считает наиболее приемлемым, во время сессии Генассамблеи ООН, цитату приводит Reuters.
По мнению президента, принцип «два государства для двух народов» лучше всего решит конфликт, который длится уже более 70 лет. «Решение о создании двух государств — лучший способ сохранить будущее Израиля как демократического еврейского государства», — убежден политик.
Формула «два государства для двух народов» предполагает, что конфликт получится урегулировать после того, как будет образовано суверенное государство Палестина. Такую позицию часто критикуют в том числе израильские и палестинские политики. При этом Байден убежден, что она не повредит ни одной из сторон.
После того как в 1948 году было образовано государство Израиль, в регионе регулярно происходят вооруженные конфликты, несколько раз перераставшие в полномасштабные войны с участием других стран. Последнее обострение между палестинцами и израильтянами было в мае 2021 года. В результате эскалации конфликта в течение 11 дней и взаимных обстрелов по меньшей мере 260 человек были убиты в секторе Газа, 13 — в Израиле.