Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров

Самолеты и беспилотники ВВС Израиля атаковали в ночь на вторник, 7 сентября, объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью. Об этом сообщает новостной портал Donia Al Watan со ссылкой на пресс-службу армии.

Бомбардировкам подверглись несколько расположений сопротивления к западу и северу от города Хан-Юнис. Информации о жертвах или пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что шестеро палестинских боевиков выкопали тоннель и сбежали из тюрьмы строгого режима в Израиле. Среди беглецов — Закария Зубейди, командир «Бригады мучеников аль-Аксы», боевого крыла палестинского национально-освободительного движения ФАТХ, а также пятеро членов группировки «Исламский джихад Палестины» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России).