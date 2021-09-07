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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров
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Фото: Ариэль Спорн / РИА Новости

Самолеты и беспилотники ВВС Израиля атаковали в ночь на вторник, 7 сентября, объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью. Об этом сообщает новостной портал Donia Al Watan со ссылкой на пресс-службу армии.

Бомбардировкам подверглись несколько расположений сопротивления к западу и северу от города Хан-Юнис. Информации о жертвах или пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что шестеро палестинских боевиков выкопали тоннель и сбежали из тюрьмы строгого режима в Израиле. Среди беглецов — Закария Зубейди, командир «Бригады мучеников аль-Аксы», боевого крыла палестинского национально-освободительного движения ФАТХ, а также пятеро членов группировки «Исламский джихад Палестины» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России).

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