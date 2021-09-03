Российские зенитные комплексы отразили ракетную атаку Израиля в Сирии

Истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его цитирует ТАСС.

«Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики», — сказал он, добавив, что ракеты уничтожены российским зенитным ракетным комплексом «Бук-М2Э» и зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1».

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации, по словам Кулитя, зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), в результате три сирийских военнослужащих ранены.

Ранее Пентагон опроверг информацию, которая накануне появилась в иранских СМИ, об уходе американских военных с трех баз в Сирии. «Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», — сказал представитель Министерства обороны США. По оценке Пентагона, на данный момент в стране находятся 900 военнослужащих США.