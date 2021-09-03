Мир
 
Последние новости
Афганское сопротивление заявило о взятии в окружение сотен талибов в Панджшере
Медведев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США
В УФСИН опровергли информацию о пожаре в колонии с Ефремовым
Подавший сигнал бедствия самолет Москва — Белгород приземлился в Шереметьево
Штурмовавший Капитолий Шаман получит до 20 лет тюрьмы
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
США назвали условия смягчения санкций против талибов
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о снявшейся с «крючка» Украине
В Киеве оценили уровень взаимодействия США и Украины
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские зенитные комплексы отразили ракетную атаку Израиля в Сирии

Замруководителя ЦПВС Кулить: российские комплексы уничтожили 21 ракету ВВС Израиля в Сирии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его цитирует ТАСС.

«Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики», — сказал он, добавив, что ракеты уничтожены российским зенитным ракетным комплексом «Бук-М2Э» и зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1».

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации, по словам Кулитя, зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), в результате три сирийских военнослужащих ранены.

Ранее Пентагон опроверг информацию, которая накануне появилась в иранских СМИ, об уходе американских военных с трех баз в Сирии. «Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», — сказал представитель Министерства обороны США. По оценке Пентагона, на данный момент в стране находятся 900 военнослужащих США.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Столицу Сирии обстреляли с воздуха
Пентагон опроверг информацию об уходе военных с баз в Сирии
Рассекречены документы о создании Японией «чумной трости»