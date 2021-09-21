Пермский вуз проверит действия продолжавшего лекцию во время стрельбы профессора

Руководство Пермского государственного национального университета (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, проведет внутреннюю проверку после информации о том, что преподаватель продолжил читать лекцию во время ЧП. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщает РБК.

«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова», — заявили в вузе, добавив, что информация о результатах проверки появится позже.

Во время стрельбы в пермском вузе профессор Сыромятников отказался останавливать занятие и продолжил читать лекцию по истории русской литературы. Преподаватель добавил, что «было бы прикольно», если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься. Такое поведение преподавателя вызвало много споров.

Ранее в пресс-службе вуза заявили, что продолжение лекции — это тоже важно. Также там предположили, что преподаватель поступил так, чтобы студенты не поддавались панике.

Вооруженное нападение в ПГНИУ произошло утром 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП шесть человек погибли, более 20 пострадали, их них семерых отправили в Москву спецбортом, четверо находятся на ИВЛ.