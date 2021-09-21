Умер один из основателей группы Cabaret Voltaire

Один из основателей группы Cabaret Voltaire Ричард Кирк умер в 65 лет

Умер один из наиболее влиятельных представителей электронной музыки и основатель группы Cabaret Voltaire Ричард Кирк. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте британского независимого лейбла Mute Records.

«С большой грустью мы подтверждаем, что наш великий и дорогой друг Ричард Кирк скончался. Ричард был выдающимся творческим гением, который на протяжении всей своей жизни и музыкальной карьеры прокладывал необычайный и целенаправленный путь. Мы будем очень по нему скучать», — говорится в публикации.

Причина смерти музыканта не уточняется. Ему было 65 лет.

Ричард Кирк родился 21 марта 1956 года в Шеффилде. В 1970-х он вместе со Стивеном Мэллиндером и Крисом Уотсоном основал Cabaret Voltaire. Изначально коллектив относили к постпанку, однако позднее его участники экспериментировали с такими жанрами, как эйсид-хаус, техно и синти-поп. Группа распалась в 1994 году.

Кирк также активно занимался своей сольной карьерой и выпускал музыку под различными псевдонимами. К числу его проектов в том числе относятся Electronic Eye и Sandoz.