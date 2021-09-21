Рогозин обвинил SpaceX в выдавливании «Роскосмоса» с рынка

Возглавляемая Илоном Маском американская компания SpaceX выдавливает предприятия «Роскосмоса» с международного рынка космических услуг, передает РИА Новости заявление гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Глава госкорпорации обвинил американскую компанию в демпинге и усомнился в возможности сотрудничества между SpaceX и «Роскосмосом». «Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они наши прямые конкуренты», — заявил менеджер.

Рогозин отметил, что российским «частникам намного сложнее находить финансирование, [чем американским]».

В сентябре менеджер сообщил, что российская сверхтяжелая ракета будет создаваться на новых технологиях, а не старых. В том же месяце он сравнил российскую ракету «Союз-2» с «африканской женщиной».

В сентябре Рогозин в интервью CNN заявил, что развод России и США на МКС невозможен. Менеджер подчеркнул, что Москва намерена сохранить партнерские отношения с Вашингтоном. «Мы друзья», — сказал глава госкорпорации.