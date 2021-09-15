Рогозин заявил о планах не выкидывать деньги на сверхтяжелую ракету

Российская сверхтяжелая ракета будет создаваться на новых технологиях, а не старых, передает РИА Новости заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса», — рассказал о планах госкорпорации Рогозин.

По его словам, в противном случае корпорация «просто выкинет триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране». «И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой», — отметил глава «Роскосмоса».

Таким образом глава госкорпорации прокомментировал сообщение гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова, согласно которому проектирование сверхтяжелой ракеты приостановлено.