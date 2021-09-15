Россия остановила проектирование ракеты для полетов на Луну

РКЦ «Прогресс» сообщило, что Россия прекратила проектирование ракеты для полетов на Луну

Россия остановила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Об этом сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает РИА Новости.

Как рассказал Баранов, работы по «Элементам СТК», которые предполагали разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на данный момент прекращены. При этом, в будущем она может быть возобновлена, если соответствующее решение примет госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что техническое проектирование ракеты для полетов на Луну планировалось завершить в октябре 2021 года.

В августе «Роскосмос» перенес запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года. Такое решение связано с недостатком времени на подготовку элементов программы.