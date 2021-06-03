«Роскосмос» попытается сделать ракету для полетов к Луне многоразовой

«Роскосмос» попытается сделать многоразовой российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы о госзакупках «Роскосмоса».

Ракету планируется оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — говорится в материалах.

В апреле стало известно, что многоразовая первая ступень создаваемой в России легкой ракеты «Крыло-СВ» для посадки может получить лыжи. Руководитель экспериментального конструкторского бюро Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Борис Сатовский заявил, что в экстремальном случае предполагается возможность посадки «даже на грунтовой аэродром».

В феврале сообщалось о задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Срок службы «Амура-СПГ» составляет до 50 полетов. До этого в начале года Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».