Рогозин сравнил ракету «Союз-2» с «африканской женщиной»

Космическая головная часть средней ракеты «Союз-2» объемом вмещаемого под обтекатель полезного груза практически сравнима с размером самого носителя, заметил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Трудолюбивая ракета напоминает красивую африканскую женщину, способную на своей миниатюрной головке и изящной шее носить такие тяжелые, но нужные вещи», — поделился своим мнением глава госкорпорации, сопроводив свой комментарий соответствующими снимками.

Таким образом гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал состоявшийся в сентябре успешный запуск на ракете «Союз-2» британских спутников OneWeb.

В том же месяце гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о приостановке данным предприятием разработки российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», предназначенной для полетов на Луну. В августе руководитель «Прогресса», где производят носители «Союз-2», заявил о неопределенной ситуации вокруг вокруг планируемой частоты пусков создаваемой средней ракеты «Союз-5».