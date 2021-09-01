Российский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»

Ситуация вокруг планируемой частоты пусков создаваемой Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» и Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» средней ракеты «Союз-5» остается неопределенной, заявил «Русскому космосу» гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов.

«Сейчас об этом пока рано говорить. У нас есть заказ на три ракеты, которые пройдут летные испытания в намеченные сроки — в 2023, 2024 и 2025 годах. Сейчас вся ситуация "варится", и вам никто на поставленный вопрос не ответит», — сказал руководитель.

Гендиректор отметил, что «конкурентные преимущества носителя обеспечиваются в том числе и объемом заказов». «Если есть заказ на одну ракету — это одно дело, а если на пять-семь, то это уже существенно меняет ситуацию», — уточнил он.

По его словам, «нужно определить, какие полезные нагрузки можно этой машиной запускать, то есть оценить объем рынка». «Необходимо также проанализировать, сколько стоит пуск носителя подобного класса в мире. Важно провести работу и на предприятии, чтобы экономика проекта складывалась», — сказал Баранов.

Гендиректор отметил существование потенциальной конкуренции с иностранными заказчиками «не только в экономическом

поле, но и в политике».

Материалы по теме Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики? Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории

В июле 2020 года бывший гендиректор и бывший конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров, работавший над ракетами семейства «Ангара», заявил, что создаваемый РКЦ «Прогресс» носитель «Союз-5» не нужен.

В том же месяце РИА Новости напомнило, что «Союз-5» («Иртыш») планируют запускать на Байконуре со стартового комплекса «Назарбаевский старт», получившего по инициативе президента России Владимира Путина название в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В рамках проекта «Байтерек» предполагается запускать «Союз-5» с переоборудованной стартовой площадки под украинский носитель «Зенит-3SLБ» на Байконуре. В совместном российско-казахстанском проекте Москва отвечает за создание носителя, а Нур-Султан финансирует работы по пусковой инфраструктуре. Летные испытания «Союза-5» намечены на первую половину текущего десятилетия. Носитель представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.