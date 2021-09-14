«Союз» с британскими спутниками стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция пуска ведется на YouTube-канале «Роскосмоса».

Старт состоялся в 21:07 по московскому времени. В 21:16 по московскому времени на суборбитальной траектории «Фрегат» отделился от третьей ступени «Союза» и вывел спутники на орбиту.

Как отмечает РИА Новости, это 15-й старт российских космических ракет в 2021-м. Всего в этом году запланировано 29 пусков, сообщал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сроке эксплуатации российской модернизированной ракеты «Союз-2». По словам главы госкорпорации, ракета-носитель будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета.