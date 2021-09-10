Минобороны запустило ракету «Союз-2.1в» с военным спутником

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником, космический аппарат успешно выведен на орбиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Уточняется, что пуск состоялся в четверг, 9 сентября, в 22.59 по московскому времени. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полета ракеты-носителя осуществляли наземные средства Космических войск ВКС. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошло в штатном режиме.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — добавили в Минобороны. Спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2551».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сроке эксплуатации российской модернизированной ракеты «Союз-2». По словам главы госкорпорации, ракета-носитель будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета.