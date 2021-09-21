Мужчина переехал в новый дом и обнаружил жуткое послание в стене

Liverpool Echo: британец переехал в новый дом и нашел в стене куклу с жутким посланием

В английском городе Ливерпуль, графство Мерсисайд, 32-летний Джонатан Льюис обнаружил жуткую находку в стене нового дома сразу после переезда. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Учитель начальных классов Льюис получил ключи от нового жилья в пятницу, 17 сентября. Еще до покупки дома британец заметил заштукатуренную дыру в стене под лестницей. После въезда он решил сделать в стене дыру размером с кулак и выяснить, что за ней скрывается.

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Пробив дыру, мужчина посветил фонариком — оказалось, что за стеной была тряпичная кукла с запиской в руках. Льюис вытащил находку и прочитал послание, которое гласило: «Дорогой читатель или новый владелец дома, спасибо, что освободил меня! Меня зовут Эмили. Мои хозяева жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось уйти. Они только и делали, что пели и веселились. Это было отвратительно. Я решила заколоть их ножом, поэтому, надеюсь, у тебя тоже есть ножи. Желаю тебе крепкого и хорошего сна».

Британец рассказал о записке знакомым. «Некоторые из моих друзей посоветовали мне выставить дом на продажу и переехать, но я думаю, что это просто чья-то шутка», — сказал Льюис. По его словам, письмо было написано не в 1961 году, а гораздо позже. Он предположил, что куклу посадили в стену четыре-пять лет назад, когда делали ремонт кухни.

«Честно говоря, мне все это показалось забавным. Я бы, наверное, поступил точно так же», — отметил британец.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Лаут, графство Линкольншир, нашла пугающее послание на стене во время ремонта в принадлежащем ей 150-летнем доме. Англичанка пояснила, что ей пришлось снять пять слоев обоев, под которыми оказалась исходная штукатурка.