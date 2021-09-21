Женщина раскрыла способ выглядеть дорого за бесценок

Жительница Великобритании раскрыла способ выглядеть дорого, покупая одежду в магазинах подержанных вещей. Соответствующий материал публикует The Sun.

38-летняя Бекки Бонд (Beckie Bond) рассказала, что на протяжении десяти лет регулярно приобретает вещи люксовых брендов за бесценок в секонд-хендах и таким образом не тратит на них крупные суммы. По словам британки, ей уже удалось стать обладательницей нарядов марок Max Mara, Dolce & Gabbana и Moschino, а также Nicole Fahri, Marks & Spencer и Osprey.

«Люди продают винтажные наряды онлайн за сотни фунтов стерлингов, а я приобретаю их очень дешево. Тщательно искать товары в таких магазинах — это мое хобби. Сейчас я сразу определяю, дизайнерская передо мной висит вещь или нет, — призналась Бонд. — Мне часто делают комплименты по поводу стиля, и я без стеснения говорю, что составила образ в секонд-хенде».

Так, например, героиня материала смогла найти пиджак модного дома Moschino с анималистичным принтом в идеальном состоянии за восемь фунтов стерлингов (801 рубль) и новые джинсы марки Dolce & Gabbana с фирменными бирками за ту же стоимость.

Помимо этого, Бонд удалось купить серый блейзер Max Mara за 15 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей) и несколько рубашек Nicole Fahri — за четыре фунта стерлингов (400 рублей). При этом своим любимым приобретением женщина назвала сумку Osprey из натуральной кожи, которая обошлась ей в пять фунтов стерлингов (500 рублей) вместо 100 (десять тысяч рублей).

В апреле девушки массово обнаружили предметы гардероба люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.