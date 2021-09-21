В России подорожала шаурма

За год стоимость шаурмы в России выросла на 8 процентов, до 166 рублей

С начала года шаурма в России подорожала в среднем на 8 процентов — до 166 рублей. К такому выводу пришли аналитики компании «Эвотор», проанализировав чеки малого и среднего бизнеса, передает ТАСС.

«Средняя цена на шаурму (включая чеки с наименованием "шаверма" ) в России составила в сентябре 166 рублей, за год она подорожала на 8 процентов», — констатировали в компании, оценивая стоимость продукта.

При этом цены разнятся в зависимости от региона. Например, в Москве шаурма оказалась дешевле, чем в Петербурге: 162 рубля против 183 соответственно. Самая дорогая шаурма — в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль), самая дешевая — в Марий Эл (126 рублей). Также аналитики указали, что наименование «шаверма» использует только 16 процентов точек в стране, при этом средняя цена шавермы выше — 182 рубля, в то время как цена шаурмы — 162 рубля.

Ранее в сентябре эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын дал россиянам советы о том, как выбрать безопасную шаурму. В первую очередь, отметил он, покупать блюдо нужно только в проверенных местах. Стоит обратить внимание на палатки, по которым видно, что они не новые и стоят уже давно. Кроме того, стоит выбирать те ларьки, где есть очередь и где шаурму приобретают сотрудники полиции.