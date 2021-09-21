Ричард Никсон просил Элвиса Пресли шпионить за Джоном Ленноном

Радиоведущий Боб Харрис в ходе подкаста Rockonteurs рассказал, что бывший президент США Ричард Никсон просил певца Элвиса Пресли шпионить за участником The Beatles Джоном Ленноном. Запись разговора опубликована на Apple Podcasts.

По словам Харриса, мало кто верил Леннону, который утверждал, будто за ним следят, а его телефон прослушивают. При этом тогдашний глава государства был недоволен музыкантом, критикующим войну во Вьетнаме. Он дружил с Пресли и, как утверждает ведущий, требовал, чтобы тот приглядывал за одним из основателей The Beatles.

Харрис вспомнил, что между звездами случилась «ненависть с первого взгляда». После встречи в Лос-Анджелесе в 1965 году их отношения переросли в соперничество. Как рассказал радиоведущий, Пресли считал Леннона выскочкой из Ливерпуля, в то время как сам Леннон до знакомства любил музыку своего коллеги. В итоге он был разочарован певцом, так как тот показался ему «правым южным фанатиком».

15 сентября сообщалось, что кассету с записью невышедшей песни британского музыканта Джона Леннона выставят на аукционе в Дании 28 сентября. Запись датируется 1970 годом.

