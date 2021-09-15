Кассету с записью невышедшей песни Джона Леннона выставят на аукционе

Кассету с записью невышедшей песни британского музыканта Джона Леннона выставят на аукционе в Дании 28 сентября. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на аукционный дом Bruun Rassmussen.

Запись датируется 1970 годом. В этом году Джон Леннон и его супруга Йоко Оно находились в Дании. Как отметила глава аукционного дома Алекса Бруун Расмуссен, пленка уникальна, поскольку представляет собой 33-минутное интервью музыканта в неформальной обстановке. Во время беседы с журналистами Леннон также исполнил несколько песен. Одна из них, Radio Peace, никогда не выходила в записи ранее.

По оценкам экспертов, стоимость лота составляет от 31 до 47,5 тысяч долларов (от 2,2 до 3,5 миллиона рублей по текущему курсу). Покупатель также получит фотографии, сделанные во время встречи, и выпуск газеты с интервью.

В июне 2016 года рубашку с кровью Леннона продали за 41 тысячу долларов.