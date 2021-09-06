Культовый наряд Элвиса Пресли ушел с молотка за десятки миллионов рублей

Комбинезон и кейп Элвиса Пресли, в которых он выступал в 1972 году, продали на аукционе

Культовые вещи, которые принадлежали американскому певцу Элвису Пресли, ушли с молотка за десятки миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Deadline.

Речь идет о комбинезоне и кейпе белого цвета, в которых музыкант выступал на сцене в 1972 году в спорткомплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке. Известно, что наряд с металлическими заклепками был создан дизайнером Биллом Белью эксклюзивно для Пресли.

Как сообщает издание, торги проводил аукционный дом Kruse GWS. Первоначальная стоимость лота составляла 350 тысяч долларов (25,4 миллиона рублей), однако в конечном счете одежду выкупили за 1 миллион долларов (73 миллиона рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Помимо костюма, на аукционе продали и другие личные вещи музыканта, а именно — банку с его волосами, гоночный шлем, смокинг, а также ботинки, тетрадь с нотами и электробритву. Кроме того, участники торгов имели возможность купить поход в ресторан с актрисой Присциллой Пресли, которая состояла в браке с певцом с 1967 по 1973 год.

В мае 2017 года личный самолет Элвиса Пресли продали на аукционе за 430 тысяч долларов. Предыдущий хозяин владел воздушным судном Lockheed Jetstar 35 лет, все это время оно не эксплуатировалось. Салон самолета обшит деревом, а кресла обиты красным бархатом.