Самолет Элвиса Пресли продали на аукционе за 430 тысяч долларов

Частный самолет, принадлежавший «королю рок-н-ролла» Элвису Пресли, был продан на аукционе в Калифорнии за 430 тысяч долларов. Как сообщает Associated Press, его оценочная стоимость составляла 2-3,5 миллиона долларов.

Внутренняя отделка самолета Lockheed Jetstar 1962 года выпуска была придумана самим музыкантом. Салон обшит деревом золотистого оттенка, кресла обиты красным бархатом. Однако в воздушном судне отсутствуют двигатели и требуется реставрация кабины.

Фото: GWS Auctions

Предыдущий хозяин владел этим самолетом 35 лет, все это время судно не поднималось в воздух. Новый покупатель сделал ставку на аукционе через интернет. Его имя не разглашается.

Пресли увлекался воздушным транспортом: принадлежавшие ему самолеты Lisa Marie и Hound Dog II хранятся в поместье Элвиса «Грейсленд» в Мемфисе.

В конце мая на торгах Julien's Auctions была продана брошь, принадлежавшая музыканту. Украшение в форме подковы с бриллиантами ушло с молотка за 205 тысяч долларов.