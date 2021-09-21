Племянница Скрипаля опровергла версию Британии с отравлением «Новичком»

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала обвинения британских властей в адрес ГРУ, агенты которого якобы отравили Сергея и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом «Новичок». В разговоре с «Лентой.ру» Виктория заявила, что эта версия маловероятна.

Россиянка опровергла версию британского следствия и отметила, что ее сомнения в первую очередь вызваны заявлениями Скотланд-Ярда. «Нам сказали, что вот, какой-то "Новичок". По их рассказам, весь Солсбери должен был помереть от этого "Новичка", а получается, что все вокруг живые», — пояснила Виктория.

Она уверена, что для того, чтобы закрыть дело, нужен суд. «А так можно каждый год говорить: ой, мы нашли еще одного, ой, мы нашли другого», — заключила Скрипаль.

Ранее британская полиция обвинила в отравлении Скрипалей третьего россиянина. Им стал генерал ГРУ Денис Сергеев, который, предположительно, использовал псевдоним Сергей Федотов. Он якобы командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и против двух предыдущих подозреваемых, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.