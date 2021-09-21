Племянница Скрипаля обвинила Британию в попытке затянуть дело об отравлении

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория обвинила правоохранительные службы Британии в попытке затянуть дело об отравлении ее дяди. С таким мнением она выступила в беседе с РИА Новости.

Она напомнила, что изначально в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году фигурировали некие Александр Петров и Руслан Боширов. По мнению племянницы пострадавшего, эти данные не имеют значения, пока не проведен суд.

«Я всегда задаю один и тот же вопрос. Почему нет суда? Почему не выходите в суд? Признать вину человека может только суд», — отметила Виктория. Она также возмутилась тем, что в новом деле нет снимков.

Ранее британская полиция обвинила в отравлении Скрипалей третьего россиянина. Им стал генерал ГРУ Денис Сергеев, который, предположительно, использовал псевдоним Сергей Федотов. Он якобы командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и против двух предыдущих подозреваемых, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.