Посольство России указало на «мегафонное правосудие» Британии в деле Скрипалей

Посольство РФ: Британия не должна переходить к «мегафонному правосудию» в деле Скрипалей

Полиция Великобритании не должна переходить в «мегафонному правосудию» в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказано в заявлении российского посольства в Лондоне, поступившем в «Ленту.ру».

В дипмиссии подчеркнули, что выдача россиян другим государствам невозможна в соответствии с Конституцией РФ, и этот принцип должен быть соблюден. При этом дипломаты отметили, что российская сторона готова продолжать профессиональное сотрудничество в расследовании по линии профильных ведомств.

«Сегодня в ходе встречи в МИД Великобритании выразили категорическое неприятие Россией продемонстрированного Скотланд-Ярдом подхода к установлению истины», — указали в российском посольстве. Москва призвала Британию отказаться от концепции политически мотивированного «назначения» виновных и предоставить официальные материалы расследования. При этом в ведомстве добавили, что российская сторона настаивает на раскрытии информации о судьбе Скрипалей.

Ранее сообщалось, что британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении в Солсбери. По версии следствия, генерал ГРУ Денис Сергеев командовал двумя другими сотрудниками службы.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018-го разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Предполагаемыми отравителями британская сторона считает Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает причастность к происшествию.