Захарова удивилась «всплывшей» теме с отравлением Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась «всплывшей» теме с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году. По мнению дипломата, Лондон использует дело в качестве инструмента давления на Москву и подогревания антироссийских настроений. Ее слова прозвучали во время брифинга, трансляцию публикует RT.

Представитель МИД утверждает, что на это в том числе указывают отказы Лондона от совместного расследования с Москвой.

«Уж не знаю, почему эта тема сейчас всплыла, возможно, так готовят в Лондоне встречу их министра с российским коллегой [Сергеем Лавровым]. Сложно проанализировать, так, предложение», — добавила Захарова.

Ранее британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей. Им стал генерал ГРУ Денис Сергеев, который, предположительно, использовал псевдоним Сергей Федотов. Он командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и двум предыдущим подозреваемым, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

