Патрушев заявил об угрожающих здоровью общества биолабораториях США

Биологические лаборатории США, которые создаются по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, «Запад печется о правах человека», однако массово нарушает их.

«Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права», — уточнил секретарь Совбеза.

Ранее Николай Патрушев заявил, что США намерены продвинуть в российскую власть своих агентов влияния. Он добавил, что целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций предпринимает попытки повлиять на избирательные кампании в России. Секретарь Совета безопасности отметил, что для этого они пытаются нагнетать социальную напряженность в российском обществе.