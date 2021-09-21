В России насчитали миллионы просроченных кредитов

Количество просроченных займов в августе выросло в основных направлениях потребкредитования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты бюро кредитных историй «Эксифакс».

В сегменте кредитов наличными количество просроченных ссуд в России увеличилось на 0,4 процента, до 4,27 миллиона, их сумма превысила 546,5 миллиардов рублей. Сумма просрочки по кредитным картам составила почти 156,2 миллиарда рублей, количество ссуд превысило 2,6 миллиона (рост 0,6 процента). Число просроченных автокредитов выросло в пределах 0,1 процента, до 108,8 тысяч.

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При этом в прошлые месяцы просрочка росла только по кредитным картам, в этом сегменте количество дефолтов обновило исторический максимум. За период с начала года рост просроченных автокредитов составил 3 процента, кредитных карт — 8,5 процента. В общей сложности просроченными сейчас являются больше семи миллионов ссуд, причем 60 процентов из них — потребительские кредиты, показывают данные Первого коллекторского бюро (ПКБ).

Участники рынка опасаются, что тенденция к росту просрочки может стать долгосрочной, особенно для наиболее уязвимых категорий заемщиков. Основные проблемы касаются потребителей с низким уровнем доходов, риск по таким кредитам может превышать аналогичные показатели по другим сегментам на 30 процентов и более, отмечает глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

В ПКБ считают, что рост просроченной задолженности продолжится, хотя агрессивных темпов может помочь избежать политика Банка России.

Центральный банк ужесточает риторику в отношении дальнейшего роста потребительского кредитования. ЦБ уже принял меры, чтобы дополнительно усложнить выдачу кредитов: с 1 октября повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Речь идет о займах с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займах, предоставляемым гражданам с высокой долговой нагрузкой. Новые меры должны сделать такой вид кредитования менее рентабельным для банков, указывали в Центробанке в июле.