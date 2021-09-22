Минтранс призвали ограничить работу двух авиакомпаний

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало министра транспорта Виталия Савельева приостановить выдачу новых разрешений на полеты «Уральским авиалиниям» и «Якутии». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо председателя ООП Ильи Зотова.

Уточняется, что общественники подали запрос на ограничение работы двух авиакомпаний из-за нарушения последними безопасности полетов и систематической задержки рейсов.

По словам Зотова, подобные ограничения позволят нормализовать работу компаний и мотивировать соблюдать установленные регламенты. В случае неудовлетворения требований «авиакомпании будут по-прежнему игнорировать безопасность полетов и задерживать свои рейсы, как это будет выгодно перевозчику».

Также отмечается, что Ространснадзор в недавнем отчете о «Якутии» указал, что компания скрывала события, подлежащие расследованию в Росавиации: резкое падение давления в гидросистеме, случаи невыпуска шасси, превышение максимально допустимых оборотов двигателей и другие. В связи с этим ведомство заявило о неспособности руководства авиакомпаний «надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности и регулярности полетов».

По данным европейского поставщика авиационных данных OAG, «Уральские авиалинии» в мае-августе 2021 года выполнили 25,65 тысячи рейсов, более 65 процентов из которых были выполнены с опозданием на 15 минут и более.

В Росавиации от комментариев отказались.

Ранее, в августе, глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков раскритиковал действия авиавластей в России. По его словам, для восстановления рынка авиаперевозок федеральным ведомствам необходимо разделить полномочия, поскольку непонятно, «кто сейчас исполняет функцию регулирования отрасли — Росавиация или оперштаб».