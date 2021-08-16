Действия российских авиавластей раскритиковали из-за непрозрачных решений

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков раскритиковал действия авиавластей в России. Об этом сообщает РБК.

По словам генерального директора лоукостера, для восстановления рынка авиаперевозок федеральным ведомствам необходимо разделить полномочия, поскольку непонятно, «кто сейчас исполняет функцию регулирования отрасли — Росавиация или оперштаб». Кроме того, по его мнению, власти должны принимать более предсказуемые и прозрачные решения.

В качестве примера специалист привел ситуацию, когда руководство оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, не предупреждая перевозчиков, объявило, что уже со следующего дня возобновляется международное сообщение из Тюмени.

«Это классно, но у нас как минимум на весь месяц уже сверстан не только план полетов, но и поставлены все самолеты и экипажи», — пожаловался топ-менеджер, отметив, что подобные решения должны быть продуманы заранее, поскольку подстроиться под них нет никакой возможности.

Калмыков также обратил внимание, что для регулирования предоставления допусков на осуществление международных перевозок существует приказ Минтранса № 162 от 7 мая 2015 года, однако он «полностью дезавуирован». «Де-факто летать могут только те компании, кому разрешит оперштаб», — заявил глава «Победы».

Ранее сообщалось, что авиакомпания Nordwind установила в заявке на получение выделенных правительством субсидий для авиаперевозок размер специального тарифа в один рубль для гарантированного получения государственной выплаты. Дотации были выделены на перелеты детей до 18 лет с сопровождающими по 45 туристическим маршрутам.