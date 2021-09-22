Заключенного приговорили к сроку за сообщение с присягой террористам

В Ростове присягнувшего на верность террористам заключенного приговорили к новому сроку

В Ростове вынеси приговор Шамилю Абдулмеджидову, отправившего лидеру террористов аудиосообщение с присягой на верность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По версии следствия, в январе 2020 года заключенный, отбывая наказание в колонии Ставропольского края, присягнул на верность лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и записал это на мобильный телефон.

Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. По совокупности приговоров Абдулмеджидову назначили лишение свободы сроком в 12 лет и месяц. Первые два года и шесть месяцев он проведет в тюрьме.

Ранее в Ростовской области в колонию отправили Ибрагима Камалова, который пытался перечислить 500 рублей на помощь участникам террористической организации «Исламское государство». Его приговорили к двум годам лишения свободы.

