Появилось видео задержания ФСБ готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ

ФСБ России показала оперативное видео задержания четырех сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), готовивших теракты и нападения на правоохранителей в Ингушетии. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах бойцы спецназа ФСБ врываются в дом подозреваемых через кирпичную стену. Одного из задержанных ставят лицом к стене с поднятыми руками и обыскивают.

Сотрудники спецслужб изымают пакеты с компонентами самодельного взрывного устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления, огнестрельное и холодное оружие, патроны.

Исламисты планировали в Ингушетии нападения на правоохранителей с использованием самодельных взрывных устройств. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России (СКР), МВД России и Росгвардией.

Задержанные четверо граждан РФ установили через интернет контакты с членами запрещенной в России ИГ, чтобы скоординировать деятельность по подготовке и совершению террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов, с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде террористической идеологии среди граждан Российской Федерации.

В средствах связи обнаружена переписка с членами МТО «ИГИЛ» (ИГ, запрещена в России).