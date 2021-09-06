ФСБ задержала готовящих теракты в Ингушетии исламистов

ФСБ: в Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГ, планировавших нападения на полицейских

ФСБ задержала в Ингушетии четырех сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), готовивших теракты и нападения на правоохранителей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Исламисты планировали нападения на правоохранителей с использованием самодельных взрывных устройств. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России (СКР), МВД России и Росгвардией.

Задержанные четверо граждан Российской Федерации установили через интернет контакты с членами запрещенной в России ИГ, чтобы скоординировать деятельность по подготовке и совершению террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов, с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде террористической идеологии среди граждан Российской Федерации.

В средствах связи обнаружена переписка с членами МТО «ИГИЛ» (ИГ, запрещена в России).

Дома у задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по факту участия в деятельности террористической организации, пособничества в участии в деятельности террористической организации и по факту несообщения о преступлении.