В Таиланде иностранцев задержала полиция из-за кружек кофе в руках

В Таиланде иностранцы под видом кофе распивали алкоголь в ресторане и были задержаны

В Таиланде полиция задержала группу иностранцев и местных жителей, распивающих алкогольные напитки из кружек кофе, которые они держали в руках. Об этом пишет The Pattaya News.

В субботу, 18 сентября, на острове Самуи, популярном среди туристов курорте, группа тайских и иностранных путешественников отдыхала в одном из ресторанов в районе Бопут. Они распивали алкогольные напитки, играли в бильярд и азартные игры, тем самым, как отмечает издание, нарушая постановление провинции Сураттани о предотвращении распространения коронавируса.

Прибывшая на место происшествия полиция арестовала нарушителей — всего были задержаны около 20 человек. Владелец ресторана признался, что сам продавал алкогольные напитки клиентам, переливая их в кофейные кружки, чтобы скрыть факт нарушения закона.

Всех посетителей доставили в полицейский участок для дальнейшего допроса и выяснения всех обстоятельств инцидента. Согласно тайским законам, нарушителям порядка могут грозить крупные штрафы или тюремное заключение. Владельцу ресторана предъявили обвинение в незаконной продаже алкоголя и организации развлечений.

Отмечается, что в Таиланде из-за коронавирусных ограничений на шесть месяцев прекращена работа баров и ночных клубов — владельцы общепита умоляют правительство отменить запрет на продажу алкоголя в кафе и ресторанах, а также смягчить законы, регулирующие работу развлекательных заведений в ночное время.

Ранее в сентябре Таиланд отложил открытие Бангкока для иностранных туристов. Так, власти страны решили перенести дату открытия города для вакцинированных иностранных путешественников с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации.