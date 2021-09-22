Дэвид Кроненберг обнялся с собственным трупом в своем новом одноминутном фильме

Канадский режиссер Дэвид Кроненберг снял короткометражный фильм о своей смерти. Сама картина была опубликована на маркет-платформе SuperRare.

Примечательно, что лента длится всего одну минуту. Над этим проектом 78-летний кинематографист работал совместно со своей дочерью Кэйтлин, которая занималась продюсированием и продажей произведения на аукционе в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT).

В фильме демонстрируется как Кроненберг, облаченный в банный халат, появляется в небольшой комнате и смотрит в одну точку. В постели по середине пространства он обнаруживает собственный силиконовый труп. Режиссер ложится в обнимку с телом, целует его в лоб и прижимается щека к щеке.

Согласно синопсису ленты, в ней исследуется смертность, сюрреализм и метаморфозы жизни и смерти. Как отметил сам культовый постановщик, данная работа помогла ему пережить кончину супруги, которая умерла семь лет назад.

«Когда она скончалась, мне показалось, словно и я отчасти умер, и я все еще чувствую себя так же. Труп, как моя жена. Так что это не какой-то фривольный ужастик. Фильм о любви и временном аспекте человеческого бытия», — рассказал Кроненберг.

Дэвид Кроненберг известен как мастер боди-хоррора в жанре фильмов ужасов. Он прославился благодаря картинам, в которых с человеческими телами происходят пугающие и сюрреалистичные преобразования. Среди его основных киноработ: «Экзистенция», «Автокатастрофа», «Муха», «Судороги», «Видеодром» и другие.