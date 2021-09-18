Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму голландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение». Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

В материалах указывается, что картина не соответствует правилам российского проката, однако подробная причина отказа не приводится. Приказ был подписан заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным.

Фильм «Искушение» повествует о нравах Италии времен XVII века. По сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители. В число наиболее известных работ режиссера картины Пола Верховена входят картины «Робокоп», «Основной инстинкт», «Звездный десант» и другие.

Ранее журнал GQ объявил лучших российских режиссера и актера 2021 года. Наград издания удостоились Данила Козловский, который обошел таких своих коллег, как Олег Трофим, Дмитрий Давыдов, Алвис Херманис, Илья Найшуллер, а также актер Иван Янковский, снявшийся в сериале «Топи» и фильме «Огонь».