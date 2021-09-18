В Минкультуры объяснили отказ в прокате фильму «Искушение» Верховена

Пресс-секретарь Министерства культуры России Анна Усачева объяснила отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Пола Верховена «Искушение». Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Представитель ведомства отметила, что в картине присутствует сцена провокационного содержания, «которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». «Поэтому отказали в выдаче прокатного удостоверения», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее на сайте Минкультуры появился документ об отказе в прокате фильму Верховена. В материалах было указано, что картина не соответствует правилам российского проката, однако конкретная причина тогда не приводилась.

Фильм «Искушение» повествует о нравах Италии времен XVII века. По сюжету главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители. Среди других работ Верховена — картины «Робокоп», «Основной инстинкт» и «Звездный десант».