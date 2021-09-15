Киркоров сыграет Жар-птицу в третьей части фильма «Последний богатырь»

Певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров снимется в третьей части фильма «Последний богатырь». Об этом артист сообщил на странице в Instagram, опубликовав кадры со съемок.

Артист перевоплотится в известного персонажа традиционных русских сказок — Жар-птицу. По сюжету она прилетела из Белогорья и поселилась в современной Москве, чтобы построить карьеру.

Сообщается, что в кинотеатрах России премьера фильма режиссера Дмитрия Дьяченко состоится 23 декабря этого года.

Ранее фильм «Последний богатырь: Корень зла» поставил новый рекорд по кассовым сборам в России. Кинолента собрала в прокате два миллиарда рублей. За период с 1 января по 7 февраля картину посмотрели около семи миллионов зрителей. Киносказка стала четвертым в истории современного российского проката фильмом, который преодолел указанный рубеж.