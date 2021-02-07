Российский фильм установил очередной рекорд по кассовым сборам в пандемию

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» поставил новый рекорд по кассовым сборам в России. Об этом сообщает РБК.

Кинолента собрала в прокате два миллиарда рублей. За период с 1 января по 7 февраля картину посмотрело около семи миллионов зрителей, и это учитывая существенные ограничения по заполняемости кинотеатров. Киносказка режиссера Дмитрия Дьяченко стала четвертым в истории современного российского проката фильмом, который преодолел указанный рубеж.

До этого подобный доход с кинопроката был лишь у трех отечественных фильмов, при этом все они вышли до пандемии, из-за которой посещение кинозалов значительно ограничили. В списке рекордсменов значатся картины «Т-34», «Движение вверх» и «Холоп».

Сиквел оказался успешнее первой части, вышедшей на экраны еще до начала пандемии и связанных с нею ограничений. Премьера первой части «Последнего богатыря» состоялась 26 октября 2017 года. В свое время фильм называли самым кассовым российским кинопроектом за всю историю проката в России и СНГ.