Данила Козловский стал режиссером года по версии журнала GQ

Объявлены лучшие режиссер и актер года по версии журнала GQ. Имена победителей опубликованы на сайте издания.

Режиссером года признали Данилу Козловского, который обошел таких своих коллег, как Олег Трофим, Дмитрий Давыдов, Алвис Херманис, Илья Найшуллер. В материале уточняется, что такого приза Козловский был удостоен благодаря фильму «Чернобыль», в котором кинематографист «представил новый взгляд на катастрофу», рассказав историю двух возлюбленных из Припяти.

Среди актеров победу одержал Иван Янковский, снявшийся в сериале «Топи» и фильме «Огонь». Отмечается, что благодаря этим проектам артист смог примерить на себя совершенно разные роли и обогнать других конкурентов в номинации: Тихона Жизневского, Евгения Миронова, Константина Хабенского и Павла Чинарева.

В сентябре 2020 года был опубликован список главных российских актеров десятилетия. Список возглавил Данила Козловский. Актер отметился наибольшим количеством главных ролей, а также показал наибольшую вовлеченность в рекламные кампании.