Данила Козловский улетел в США к дочери

Российский актер и режиссер Данила Козловский улетел в Нью-Йорк, чтобы увидеться с дочерью от артистки Ольги Зуевой, которая живет в США. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в поездку актер отправился после презентации в Москве нового фильма «Черноблыль». В сторис Instagram Козловский поделился кадрами, как он проводит время с дочерью.

На одном из фото актер целует девочку в макушку. На другом — он запечатлел дочь рядом с коляской. При этом лицо ребенка отец пока не показывает в соцсетях.

Ранее Козловский подтвердил слухи, что расстался с Зуевой. 35-летний артист не стал раскрывать подробностей личной жизни, уточнив, что «поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, даже гадко».

Козловский и Зуева стали родителями в марте 2020 года. Девочке дали имя Ода Валентина, она живет в Нью-Йорке вместе с матерью. Возлюбленные регулярно не виделись из-за частых рабочих переездов режиссера. Актриса же не собиралась переезжать из Нью-Йорка и оставалась в США.