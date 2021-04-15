Российский актер и режиссер Данила Козловский перечислил главные проблемы русских людей. Своим мнением на эту тему он поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?».

«Наверное, нетерпимость. Консерватизм, который, на самом деле, уже превращается в заскорузлость. Мы плохо принимаем новое. Мы всячески начинаем с ним конфликтовать и видеть в этом врага, что мешает быть прогрессивными», — заявил Козловский.

Он считает, что можно оставаться приверженцем традиционных ценностей, но при этом быть толерантным и терпимым по отношению к другим проявлениям жизни. 35-летний артист подчеркнул, что способность открыто говорить о своих недостатках и проблемах является проявлением настоящего патриотизма.

Ранее Данила Козловский заявил, что выборочная публикация его цитат в СМИ просто бесит. Таким образом артист прокомментировал новости о его интервью об общественной жизни в стране, указав, что суть беседы оказалась искажена.