Козловский пожаловался на его выборочное цитирование в СМИ фразой «просто бесит»

Данила Козловский, чей фильм «Чернобыль» выходит на экраны страны, заявил, что выборочная публикация его цитат в СМИ актера «просто бесит». Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Артист прокомментировал новости о его интервью об общественной жизни в стране, указав, что суть беседы оказалась искажена. «Заголовок и сам текст, это спрессованные мысли, вырванные из общей картины и целого разговора. Я за то, чтобы иметь право на свою точку зрения и не бояться ее высказывать. Но я против вырывания из контекста и препарирования в угоду кому либо и использования моих слов в своих целях», — сказал Козловский.

В частности, актер обратил внимание на свои слова, что он чувствовал себя некомфортно рядом с президентом. «Слова верные, но абсолютно вырваны из контекста. Я всегда себя чувствую некомфортно на подобных встречах. Так как, это глава государства и совершено объяснимо волнение и дискомфорт», — пояснил он.

Говоря о том, что он «не поддерживает несанкционированные акции», Козловский подчеркнул, что он за то, чтобы люди выходили и высказывали свою позицию в рамках закона. «Но что касается несовершеннолетних, то безотносительно официального подтверждения этой информации, я в принципе, против привлечения несовершеннолетних людей в митингах», — уточнил он.