«Чернобыль» Данилы Козловского попал в международный топ на Netflix

Фильм «Чернобыль» российского актера и режиссера Данилы Козловского попал в международный топ на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщается на сайте FlixPatrol.

Зарубежным зрителям картина стала доступна 22 июля. За сутки она сумела попасть в топ, а в 17 странах даже добраться до первых строчек рейтинга.

О планах Козловского выпустить свою ленту о чернобыльской катастрофе и устранении последствий аварии стало известно в марте 2019 года. В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ.