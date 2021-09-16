В США снимут ремейк фильма «Телохранитель»

Голливудский фильм «Телохранитель» 1992 года выпуска с певицей Уитни Хьюстон в главной роли, будет переснят. Об этом сообщает Variety.

К съемкам ремейка приступила американская киностудия Warner Bros. Сценаристом картины выступил автор и драматург Мэттью Лопес. При этом один из создателей оригинального фильма Лоурен Кэздан станет сопродюсером новой ленты.

Дата выхода и актерский состав ремейка не разглашаются.

Сюжет ленты 1992 года строится вокруг телохранителя в исполнении актера Кевина Костнера, который увольняется из службы безопасности президента США и начинает охранять популярную певицу. Впоследствии между ним и артисткой завязываются романтические отношения.

Отмечается, что оригинальный «Телохранитель» собрал в прокате более 400 миллионов долларов, саундтрек к нему был самым продаваемым за всю историю кинематографа, а две песни выдвигались на премию «Оскар».

